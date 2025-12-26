Главная » Новости

Видеокарты NVIDIA и AMD подорожают в начале 2026 года

Видеокарты NVIDIA и AMD могут заметно вырасти в цене уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщили инсайдеры с форума Board Channels, связав ожидаемое подорожание с продолжающимся кризисом на рынке DRAM-памяти.

По их информации, NVIDIA уже провела небольшую корректировку цен в декабре 2025 года, однако основной рост стоимости запланирован на февраль 2026-го. Именно в этот период у компании начинается новый финансовый квартал. До его старта производитель, как утверждается, предпочитает не пересматривать официальную ценовую политику, чтобы не ухудшать отчетные показатели игрового подразделения.

AMD, в свою очередь, намерена действовать быстрее. Источники утверждают, что первые существенные повышения цен на игровые видеокарты этой компании могут начаться уже в январе 2026 года. Это связано с особенностями ее финансового календаря, где IV квартал охватывает октябрь, ноябрь и декабрь.

При этом инсайдеры отмечают, что январское подорожание станет лишь первым этапом. В течение 2026 года рынок графических ускорителей может столкнуться еще с несколькими волнами роста цен, что затронет как новые модели, так и уже представленные решения.

