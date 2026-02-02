Видеокарты AMD Radeon снова подорожают и приблизятся к ценам GeForce

Цены на видеокарты линейки Radeon могут вырасти повторно уже в феврале–марте. Об этом сообщают источники в отрасли, указывая, что предстоящее повышение затронет большинство моделей ускорителей AMD, хотя конкретные позиции пока не называются. Речь идёт о втором этапе удорожания за короткий период.

В январе многие партнёры AMD уже увеличили себестоимость видеокарт примерно на 5–10% для основной части ассортимента. По данным производителей, это повышение стало первым шагом, за которым может последовать ещё одно — начиная с февраля или марта. После январских корректировок дистрибьюторы начали активнее формировать складские запасы, ожидая дальнейшего роста цен.

Как отмечают источники, стратегия нового повышения может заключаться в выравнивании себестоимости видеокарт Radeon с сопоставимыми моделями конкурента — ускорителями Nvidia серии GeForce. Предполагается, что ценовая политика будет ориентироваться на уровень аналогичных решений Nvidia, чтобы удерживать рыночный баланс между конкурирующими продуктами.

Однако такой ориентир считается неустойчивым. Так, видеокарты Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070 имеют схожие рекомендованные цены и в рознице уже сейчас стоят примерно одинаково. При этом модель RTX 5070 Ti за последнее время подорожала значительно сильнее. Если прямой конкурент — Radeon RX 9070 XT — вырастет в цене сопоставимым образом, её стоимость может увеличиться с текущих примерно 700 долларов до уровня 900–950 долларов.

Таким образом, второй этап повышения цен может привести к заметному сближению стоимости видеокарт AMD Radeon и конкурирующих решений GeForce, что способно повлиять на расстановку сил в среднем и верхнем ценовых сегментах рынка.