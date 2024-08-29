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Видеохостинг YouTube исчез с первых страниц поисковиков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Поисковые системы начали меньше показывать контент с YouTube и теперь в первую очередь предлагают результаты от российских платформ, таких как Rutube и «VK Видео», пишут «Известия».

Директор РАЭК Сергей Гребенников объяснил, что изменения в выдаче связаны с тем, что авторы контента переносят свои архивы на отечественные платформы. Также Роскомнадзор может ограничить доступ к сайтам, которые нарушают законы, что может повлиять на их позиции в поисковых системах.

Гребенников отметил, что за последние годы появилось много стриминговых сервисов с качественным контентом, и хотя на YouTube все еще больше блогерских видео, перенос их на российские платформы займет время.

Он добавил, что улучшение позиций российских платформ и падение YouTube в выдаче может быть вызвано действиями как пользователей, так и самих поисковиков. Например, «Яндекс» недавно ввел новый фильтр для поиска видео, который показывает ролики только с платформ, не имеющих проблем с контентом.

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