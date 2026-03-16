Весна не отменяет вирусы: почему сезон простуд затягивается и как защитить семью

Первые весенние дни традиционно создают ощущение, что опасность зимних инфекций позади. Однако врачи предупреждают: календарная весна не означает завершения эпидемического сезона. Респираторные вирусы продолжают активно циркулировать, а пик заболеваемости нередко приходится именно на март.

Особенно уязвимыми остаются дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями — у них инфекция чаще протекает тяжелее и может сопровождаться осложнениями. Поэтому расслабляться рано: риск заражения сохраняется даже при потеплении.

Почему простуда «цепляется» за всю семью

Полностью избежать контактов с вирусами невозможно. Общественный транспорт, работа, школы и магазины остаются основными точками передачи инфекции. Простые профилактические меры — гигиена рук, проветривание помещений, ограничение контактов с заболевшими — действительно снижают вероятность заражения, но не защищают на сто процентов.

Отдельной проблемой остается самолечение. Многие заболевшие предпочитают не обращаться к врачу и выбирают препараты самостоятельно. В результате теряется время, и заболевание может протекать тяжелее. При этом человек остается источником инфекции, и вирус нередко успевает распространиться среди членов семьи.

Трудности диагностики

ОРВИ вызываются сотнями различных вирусов, и их симптомы во многом похожи: насморк, кашель, температура, слабость. По клинической картине в первые дни заболевания определить точного возбудителя практически невозможно. Поэтому в этот период врачи ориентируются на противовирусные препараты широкого спектра действия, которые воздействуют непосредственно на вирус и могут применяться при разных респираторных инфекциях.

Почему важна терапия, действующая на причину болезни

Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус подчеркивает, что противовирусные препараты прямого действия помогают не только облегчить симптомы, но и снизить вероятность передачи инфекции окружающим, что особенно важно в семьях, где болеют сразу несколько человек. Одним из препаратов этой группы является умифеновир (в России известен как Арбидол). Его механизм действия позволяет работать против разных респираторных вирусов, что актуально при смешанной циркуляции инфекций. Препарат можно применять как для профилактики, так и для лечения – он активен уже через 1,5 часа после приема.

Что показывают исследования

Крупный международный анализ показал, что некоторые противовирусные средства способны ощутимо сокращать продолжительность симптомов гриппа. По международным стандартам эффективными считаются препараты, которые сокращают продолжительность болезни на сутки и более. Этому условию отвечают только два препарата — балоксавир и умифеновир, причем последний продемонстрировал благоприятный профиль безопасности, сообщает regnum.ru.

В России умифеновир включен в перечень препаратов первой линии при лечении гриппа и ОРВИ у взрослых и с 2025 года официально рекомендован для лечения гриппа у детей.

Почему нельзя прекращать лечение раньше времени

Даже если самочувствие улучшилось через несколько дней, курс терапии необходимо пройти полностью. Активность вируса обычно сохраняется около недели, и преждевременная отмена препарата может привести к повторному ухудшению состояния. Более того, длительное нахождение вируса в организме может также приводить к хроническом стрессу, тромбоэмболии и развитию различных осложнений.

В период продолжающегося эпидсезона именно своевременное начало лечения, соблюдение назначений врача и внимательное отношение к собственному состоянию помогают избежать осложнений и быстрее вернуться к обычной жизни.