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Vertu выпустила лимитированный кнопочный телефон за 46 млн рублей

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Главная особенность устройства — роскошный дизайн, в котором использованы драгоценные камни.

Vertu выпустила лимитированный кнопочный телефон за 46 млн рублей

Компания Vertu представила кнопочный телефон Signature V Cobra Limited Edition за 500 000 долларов. Этот телефон имеет очень простые функции: он предназначен только для звонков и отправки SMS.

Signature V Cobra Limited Edition выпущен в ограниченном количестве — всего 8 экземпляров, созданных совместно с французским ювелирным домом Frederic Boucheron.

Основное украшение телефона — кобра, символ силы и мудрости, выполненная из 439 розовых рубинов, а её глаза сделаны из изумрудов. Также на теле змеи находятся бриллианты весом 2,02 и 1,02 карата.

Клавиатура телефона изготовлена из цельных рубинов, а его внешний корпус украшен драгоценными камнями. На создание дизайна у команды ушло 4 года. Камера в устройстве отсутствует.

Signature V Cobra Limited Edition доступен для покупки на официальном сайте Vertu по цене 504 308 долларов, а это 46 млн рублей.

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