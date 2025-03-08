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Vertu сделала телефон Signature S+ стоимостью почти от 2 млн рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Vertu анонсировала новую модель своего знаменитого кнопочного телефона — Signature S+.

Хотя внешний вид устройства остался почти прежним, внутри произошли значительные изменения.

Теперь устройство работает на процессоре Snapdragon 6s 4G Gen 1 и использует операционную систему Android. Он предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что соответствует современным стандартам.

Основное внимание уделено использованию роскошных материалов. Vertu Signature S+ также предлагает ИИ-ассистента и поддержку спутниковой навигации с GPS и Beidou. Дисплей устройства небольшой — 1,98 дюйма, сенсорный и выполнен на IPS-матрице, а под ним расположена классическая цифровая клавиатура.

Аккумулятор имеет ёмкость 3000 мАч и поддерживает зарядку через USB-C. Цена на модель из белой стали и черной телячьей кожи начинается от 19 340 евро. Самая дорогая версия из черной стали, желтого золота и черной кожи стоит 37 440 евро.

Vertu сделала телефон Signature S+ стоимостью почти от 2 млн рублей

Источник: politanalitika

Vertu Vertu Signature S+
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