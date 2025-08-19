Великобритания готовит систему ИИ для прогнозирования преступлений к 2030 году

Правительство Великобритании планирует внедрить проект, в рамках которого искусственный интеллект будет использоваться для анализа данных о преступности и предотвращения правонарушений. Запуск инициативы намечен на 2030 год.

Система объединит информацию из полиции и других ведомств: данные о судимостях, статистику по местам совершения правонарушений и поведенческие особенности нарушителей.

На основе этих сведений нейросеть будет формировать карту с обозначением территорий, где существует повышенный риск совершения преступлений.