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Веб-версия Apple Maps теперь полноценно заработала на iOS и Android

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В прошлом году Apple выпустила бета-версию Apple Maps в интернете, позволяя пользователям других платформ получить доступ к этому сервису. Теперь платформа больше не является бета-версией и получила поддержку мобильных устройств.

Веб-версия Apple Maps теперь полноценно заработала на iOS и Android

Теперь веб-приложение доступно по адресу maps.apple.com и работает на iPhone и телефонах Android, а не только на настольных компьютерах и планшетах. Это означает, что пользователи Android могут использовать Apple Maps.

С помощью веб-приложения можно изучать карту, искать компании и достопримечательности, прокладывать маршруты и просматривать путеводители.

Однако функции, такие как карта общественного транспорта и 3D-здания, по-прежнему недоступны, и нет возможности входа с учётной записью Apple для доступа к сохранённым местам.

Несколько месяцев назад Apple добавила функцию «Осмотреться вокруг», которая позволяет исследовать окрестности в 360-градусном панораме. Компания планирует продолжать добавлять новые функции и поддержку дополнительных платформ в Apple Maps.

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