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Valve удалила игру PirateFi из-за вредоносного ПО

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Valve удалила игру PirateFi из своего цифрового магазина Steam после сообщений о наличии вредоносного программного обеспечения. Пользователям, скачавшим игру, рекомендовали рассмотреть возможность полной переустановки операционной системы.

PirateFi была представлена как игра на выживание в низкополигональном мире, доступная как в одиночном, так и в многопользовательском режиме. Точное количество скачавших игру пользователей неизвестно, но оставлено 51 отзыв.

Valve настоятельно посоветовала пользователям, скачавшим PirateFi, провести полное сканирование системы с помощью антивируса и проверить наличие неожиданного программного обеспечения.

По информации компании, только полная переустановка ОС может гарантировать безопасность компьютера.

Игры на платформе Steam имеют широкий доступ к компьютерам пользователей, что делает их привлекательными для киберпреступников.

В 2023 году хакеры уже использовали уязвимости в Call of Duty: Modern Warfare 2 для распространения вредоносных программ.

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