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Valve разрабатывает собственную игровую консоль на базе SteamOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Компания Valve работает над новой игровой консолью под кодовым названием Fremont, которая будет использовать SteamOS. Об этом сообщил известный датамайнер Тайлер Маквикер.

Изначально проект имел название Galileo и должен был стать беспроводным модулем для стриминга игр на VR-гарнитуру. Однако с тех пор концепция изменилась, и Fremont превратилась в полноценную консоль, основанную на технологиях Steam Deck, но с более мощными характеристиками.

Консоль будет использовать чип от AMD с кодовым названием Lilac и интерфейс, аналогичный Steam Deck, что позволит ей работать с геймпадом Steam Controller 2.

Valve планирует создать экосистему, в которую войдут Steam Deck, новая VR-гарнитура Deckard и эта стационарная консоль. Также компания готова лицензировать SteamOS для устройств других производителей, таких как Lenovo и Asus.

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