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Valve представила рекламный видеоролик Steam Deck

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Valve свою портативную игровую консоль представила в прошлом месяце, но только сейчас копания показала рекламный ролик консоли Steam Deck.
Steam Deck производитель называет как самый мощный портативный компьютер, который уже доступен для предварительного заказа, и как ранее сообщалось, прием заказов уже ведется на третий квартал 2022 года.

В рекламном ролике были продемонстрированы все возможности управления Steam Deck. Так в консоли есть гироскоп, аналоговые стики, сенсорный экран и небольшие тачпады.

Steam Deck в продаже появится в конце года по цене от 399 долларов. Первыми ее получат жители США, Канады и Великобритании.

 

Valve представила самую мощную портативную игровую консоль Steam Deck

Steam Deck Valve Valve Steam Deck
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