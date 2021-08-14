Valve представила рекламный видеоролик Steam Deck

Valve свою портативную игровую консоль представила в прошлом месяце, но только сейчас копания показала рекламный ролик консоли Steam Deck.

Steam Deck производитель называет как самый мощный портативный компьютер, который уже доступен для предварительного заказа, и как ранее сообщалось, прием заказов уже ведется на третий квартал 2022 года.

В рекламном ролике были продемонстрированы все возможности управления Steam Deck. Так в консоли есть гироскоп, аналоговые стики, сенсорный экран и небольшие тачпады.

Steam Deck в продаже появится в конце года по цене от 399 долларов. Первыми ее получат жители США, Канады и Великобритании.

