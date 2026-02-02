Valve назвала самые популярные сборки ПК среди пользователей Steam

Компания Valve опубликовала январскую статистику конфигураций персональных компьютеров пользователей платформы Steam. Данные размещены на отдельной странице сервиса и отражают текущее распределение аппаратных и программных характеристик среди аудитории.

Существенных изменений по большинству параметров за месяц зафиксировано не было — колебания в основном укладываются в рамки статистической погрешности. Наиболее заметная динамика наблюдается в сегменте видеопамяти графических ускорителей. Так, доля видеокарт с 16 ГБ видеопамяти увеличилась сразу на 5,85% и достигла 14,55%, показав рост более чем на треть. Одновременно доля решений с 12 ГБ памяти сократилась на 4,01% — до 15,07%, что указывает на постепенный переход пользователей к более ёмким конфигурациям.

В части операционных систем продолжает укреплять позиции Windows 11, доля которой выросла до 66,71% (+0,11%). Windows 10 при этом занимает 27,79% систем, прибавив 0,28% за месяц. Несмотря на сложную обстановку на рынке оперативной памяти, доля компьютеров с 32 ГБ ОЗУ увеличилась до 38,02% (+1,45%), однако наиболее распространённым объёмом по-прежнему остаются 16 ГБ, которые используются в 40,24% систем.

Лидером среди видеокарт остаётся NVIDIA GeForce RTX 4060, доля которой выросла до 4,16% (+0,46%). На втором месте находится мобильная версия этой же модели с показателем 3,79%. В сегменте дисплеев отмечается рост популярности разрешения 1440p — его доля достигла 21,32% (+0,73%), однако формат Full HD продолжает доминировать и используется в 52,59% случаев.

Полная версия статистики доступна на официальной странице Steam.