Valve анонсировала стационарную Steam Machine и новый контроллер

Компания Valve представила стационарную игровую консоль Steam Machine, созданную для домашних развлечений. Устройство оснащено процессором AMD Zen 4 и индивидуальной графикой RDNA 3 с 8 ГБ видеопамяти. По данным компании, производительность консоли примерно в шесть раз выше, чем у Steam Deck.

Новый Steam Controller сочетает черты геймпадов Xbox и PlayStation и дополнен сенсорными панелями в нижней части, выполняющими те же функции, что и контроллер Steam Deck.

Оба устройства поступят в продажу в следующем году, точные цены и полные технические характеристики пока не раскрыты.