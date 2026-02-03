«Вайб-кодинг» оставил базу Moltbook открытой для доступа

Исследователи кибербезопасности из компании Wiz выявили, что база данных социальной сети для ИИ-агентов Moltbook не была защищена должным образом.

Специалисты смогли получить данные за считанные минуты: около 1,5 миллиона API-ключей, внутренние переписки ботов и почтовые адреса 6 000 реальных пользователей.

Проблема возникла на стороне бэкенда — в базе данных не были настроены правила разграничения доступа (Row Level Security). Ранее автор проекта заявлял, что весь код для платформы писала нейросеть.