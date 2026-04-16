В YouTube появилась возможность ограничить просмотр Shorts

В видеохостинге YouTube расширили настройки, связанные с короткими вертикальными видео Shorts. Ранее пользователи могли устанавливать лимит просмотра от 15 минут до 2 часов в день, а теперь появилась возможность выставить ограничение на 0 минут.

При таком значении просмотр Shorts полностью блокируется для пользователя в рамках настроек лимита. При этом сам раздел Shorts из интерфейса платформы не исчезает.

Обновление внедряется постепенно, поэтому функция может быть доступна не всем пользователям одновременно.