В Японии запустили в продажу игровой ретро-монитор в стиле телевизоров 60-х за 200 долларов

Компания JAPANNEXT анонсировала новый монитор JN-V236G180F-RETRO, выполненный в стиле телевизоров прошлого века. У него есть поворотные переключатели на передней панели и специальный чёрно-белый режим работы, но по характеристикам он соответствует современным геймерским стандартам.

Монитор оснащён 23,6-дюймовой VA-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой обновления 180 Гц, временем отклика 1 мс и яркостью 300 нит. Контрастность составляет 3000:1, а точность цветопередачи — 90% sRGB и 80% DCI-P3.

К интерфейсам относятся разъёмы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и 3,5-мм выход для наушников. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync и предлагает различные пресеты для игровых жанров. Также доступен чёрно-белый режим отображения.

Регулятор на верхней панели отвечает за яркость и видимость цифрового перекрестия, а нижний — за громкость встроенных динамиков мощностью 5 Вт. Кнопки управления расположены на задней стороне корпуса.

JN-V236G180F-RETRO уже поступил в продажу в Японии по цене $200.