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В Японии создана и запущена в продажу туалетная бумага из подгузников

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В Японии в префектуре Кагосима была разработана первая в мире туалетная бумага из переработанных подгузников.

В Японии создана и запущена в продажу туалетная бумага из подгузников

Эта инициатива, направленная на защиту экологии, была реализована местными властями совместно с частными компаниями.

Переработанная туалетная бумага уже продается в семи магазинах в регионах Осуми и Миядзаки на острове Кюсю. Проект стартовал в апреле, когда два города начали собирать использованные одноразовые подгузники и другие гигиенические изделия. С апреля по сентябрь было собрано 98 тонн таких отходов.

Процесс переработки включает их стерилизацию и обработку, чтобы подготовить материалы к производству туалетной бумаги. Готовая продукция создается на заводе Poppy Paper Co. и поступила в продажу под названием «Shibushi Osaki Roll» по цене около 400 иен (примерно 2,70 доллара) за упаковку из 12 рулонов.

Представители проекта призвали людей поддержать этот экологически чистый продукт, который поможет создать более устойчивое общество.

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