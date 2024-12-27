В Японии создан материал для печати прочных автодеталей на 3D-принтере

Исследователи из Университета Тохоку разработали новый сплав из стали и алюминия с использованием 3D-печати, который решает проблему хрупкости. Этот сплав позволит создавать легкие и прочные автомобильные детали.

Команда использовала метод лазерной послойной наплавки, который обеспечивает высокую точность и минимальные отходы. Они обнаружили, что увеличение скорости сканирования лазера помогает предотвратить образование слабых мест в материале.

В результате работы был создан прототип автомобильной подвески, который показывает, как можно эффективно сочетать разные материалы.

Ученые планируют применять свои методы к другим металлическим комбинациям, чтобы расширить возможности производства. Результаты исследования были опубликованы в журнале Additive Manufacturing 19 ноября 2024 года.