В Японии придумали способ усовершенствовать дополненную реальность на смартфоне

Приложения дополненной реальности, которые накладывают визуальные элементы на изображение с камеры смартфона, становятся всё более популярными.

Они помогают пользователям увидеть, как мебель будет выглядеть в интерьере, ориентироваться на картах и участвовать в интерактивных играх, как в известной игре Pokémon GO. Однако использование AR внутри зданий может создавать проблемы из-за недостатка GPS-сигнала.

Исследователи из Университета Осаки провели эксперимент, чтобы разобраться в причинах этих трудностей. В ходе исследования они определили, что для работы AR-смартфону необходимо знать своё местоположение и отслеживать движение. Они использовали визуальные датчики и инерциальные измерительные блоки для этого.

В ходе 113 часов экспериментов и тематических исследований команда обнаружила, что виртуальные объекты могут «дрейфовать» в пространстве, что влияет на качество восприятия и может вызывать дискомфорт. Проблемы возникают с обнаружением ориентиров в сложных условиях, а также с работой LiDAR и IMU.

В качестве решения исследователи предлагают использовать радиочастотную локализацию, такую как сверхширокополосное зондирование, которое менее зависимо от освещения и расстояния. Это может значительно улучшить качество AR-приложений.