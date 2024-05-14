В Японии хотят разработать центр военного ИИ

Японское Министерство обороны объявило о создании центра исследования военного искусственного интеллекта (ИИ), как сообщает Nikkei Asia.

Согласно статье, новый центр будет создан по аналогии с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов в США.

Он будет финансировать частные технологические компании, а оценка успешности исследовательских проектов будет проводиться в течение трех лет. В случае неудачи компаниям не придется возвращать полученные средства.

Министерство обороны планирует использовать ИИ для разработки автономных транспортных средств. Кроме того, они намерены разработать новые методы обнаружения подводных лодок с помощью субатомных частиц и электромагнитных волн.