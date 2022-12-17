Главная » Новости

В Xiaomi рассказали, опасно ли пользоваться смартфоном во время грозы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 130 Опубликовано

Китайская компания запустила новый проект, в рамках которого она развенчивает популярные мифы.

Один из них как раз касается использования смартфона во время грозы. Бытует мнение, что во время грозы молния может попасть во включенный смартфон, либо просто это может испортить устройство.

Xiaomi в видео наглядно показала, что на самом деле ничего не произойдет, так как молнии являются низкочастотными явлениями, тогда как сам смартфон работает на высоких частотах.

То есть проблемы возникают только тогда, когда техника подключена к сети во время грозы, так как попадание молнии в электросети приведет к скачку напряжения, который может быть причиной перегрева.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.