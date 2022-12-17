В Xiaomi рассказали, опасно ли пользоваться смартфоном во время грозы

Китайская компания запустила новый проект, в рамках которого она развенчивает популярные мифы.

Один из них как раз касается использования смартфона во время грозы. Бытует мнение, что во время грозы молния может попасть во включенный смартфон, либо просто это может испортить устройство.

Xiaomi в видео наглядно показала, что на самом деле ничего не произойдет, так как молнии являются низкочастотными явлениями, тогда как сам смартфон работает на высоких частотах.

То есть проблемы возникают только тогда, когда техника подключена к сети во время грозы, так как попадание молнии в электросети приведет к скачку напряжения, который может быть причиной перегрева.