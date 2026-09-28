Главная » Новости

В Windows нашли уязвимость, мешающую обновлению Microsoft Defender

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Исследователь в области кибербезопасности Абдельхамид Насери обнаружил уязвимость в Windows, которая позволяет нарушить обновление антивирусных баз Microsoft Defender. Об этом сообщает BleepingComputer.

Для атаки применяется эксплойт BigDiskBuster. Он воздействует на встроенный антивирус Windows таким образом, что Defender перестает получать свежие данные о новых угрозах.

По словам исследователя, эксплойт пока работает нестабильно и нуждается в доработке. При этом механизм, блокирующий обновления антивирусных баз, уже функционирует.

Из-за этого компьютеры с устаревшими базами Microsoft Defender могут хуже распознавать новые версии вредоносных программ.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.