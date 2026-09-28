В Windows нашли уязвимость, мешающую обновлению Microsoft Defender

Исследователь в области кибербезопасности Абдельхамид Насери обнаружил уязвимость в Windows, которая позволяет нарушить обновление антивирусных баз Microsoft Defender. Об этом сообщает BleepingComputer.

Для атаки применяется эксплойт BigDiskBuster. Он воздействует на встроенный антивирус Windows таким образом, что Defender перестает получать свежие данные о новых угрозах.

По словам исследователя, эксплойт пока работает нестабильно и нуждается в доработке. При этом механизм, блокирующий обновления антивирусных баз, уже функционирует.

Из-за этого компьютеры с устаревшими базами Microsoft Defender могут хуже распознавать новые версии вредоносных программ.