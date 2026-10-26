В Windows 11 обнаружили новую функцию ускорения работы компьютеров

В предварительной сборке Windows 11 появилась настройка Advanced Performance Extensions, предназначенная для использования дополнительных возможностей современных процессоров. О новой функции 26 октября сообщило профильное издание Windows Latest.

Переключатель обнаружили в тестовой сборке Windows 11 Build 29695, опубликованной для участников программы Windows Insider 23 октября. Он связан с технологией Intel APX, которая расширяет набор процессорных инструкций и позволяет эффективнее выполнять некоторые вычислительные операции.

Одно из ключевых изменений заключается в увеличении количества регистров общего назначения с 16 до 32. Благодаря этому процессор может хранить больше промежуточных данных непосредственно внутри себя, сокращая обращения к памяти.

По оценкам Intel, программный код, подготовленный с использованием APX, в отдельных тестах выполняет меньше операций загрузки и сохранения данных. Однако это не означает автоматического увеличения скорости Windows на аналогичную величину.

Новая функция потребует аппаратной поддержки со стороны процессора. Среди перспективных совместимых семейств называются Intel Nova Lake и Diamond Rapids. Большинство существующих компьютеров не смогут получить APX простым обновлением системы.

Сроки появления настройки в стабильной версии Windows 11 пока неизвестны.