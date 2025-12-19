В Windows 11 обнаружили функцию, активно расходующую оперативную память

В операционной системе Windows 11 выявили встроенную службу, которая может потреблять значительные объёмы оперативной памяти. На особенность работы функции обратило внимание издание Neowin со ссылкой на сообщения пользователей.

Речь идет о службе Delivery Optimization Service (DoSvc), предназначенной для оптимизации доставки обновлений Windows. Пользователь Reddit под ником Niff_Naff сообщил, что в последнее время эта функция начала чрезмерно нагружать компьютер. По его наблюдениям, в отдельных случаях DoSvc использовала до 20 гигабайт оперативной памяти, что существенно влияло на производительность системы.

Автор публикации рекомендовал другим пользователям проверить состояние службы на своих персональных компьютерах и при необходимости временно отключить её. По его словам, проблема проявляется не постоянно, однако может возникать без видимых причин.

Журналисты Neowin уточнили, что DoSvc была разработана для ускорения получения обновлений за счёт распределения нагрузки между устройствами в сети. Система позволяет компьютерам обмениваться файлами обновлений напрямую, снижая нагрузку на серверы Microsoft. Однако в текущем виде служба, созданная для оптимизации процессов, сама стала источником повышенного потребления ресурсов.

В издании отметили, что подобная работа функции может негативно сказываться на пользователях, особенно на устройствах с ограниченным объёмом оперативной памяти. Авторы материала предположили, что Microsoft потребуется внести изменения в работу службы и устранить выявленные проблемы.