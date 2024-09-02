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В Windows 11 добавится поиск по видео и аудио на основе ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В новой сборке Windows 11 под номером 27695, доступной участникам программы Windows Insider, появилась информация о функции «интеллектуального поиска мультимедиа». Этот инструмент использует локальный ИИ для сканирования аудио- и видеозаписей на компьютере пользователя.

Функция позволит расшифровывать слова в аудиофайлах и видео, что упростит поиск контента по произнесённым словам. В данный момент эта функция ещё не доступна в тестовых сборках, но её упоминание говорит о том, что она может скоро появиться для инсайдеров.

Описание функции указывает, что для её работы потребуется согласие пользователя на сканирование медиафайлов. После настройки ИИ будет расшифровывать и индексировать записи, чтобы они стали доступны для поиска.

Кроме того, новая функция связана с инструментом Recall, который также будет доступен инсайдерам в октябре. Recall использует ИИ для отслеживания действий пользователя в приложениях и на веб-сайтах, отображая собранные данные на временной шкале, чтобы упростить доступ к информации из прошлого.

Для работы Recall потребуется компьютер с производительным процессором и поддержкой нейронного сопроцессора.

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