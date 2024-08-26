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В Wildberries заявили о кратном росте числа фейковых сайтов маркетплейса

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Онлайн-ретейлер Wildberries сообщает о значительном росте фишинговых сайтов, связанных с маркетплейсом. С начала 2023 года было заблокировано более 1,4 тыс. фейковых сайтов, включая 794 за первое полугодие 2024 года.

По данным пресс-службы Wildberries, на которую ссылается ТАСС, количество фишинговых ресурсов возросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Мошенники создают сайты, выдающие себя за официальный маркетплейс, с целью кражи конфиденциальных данных и денежных средств пользователей. Примерно 10% фейковых сайтов нацелены на получение доступа к личным кабинетам продавцов.

Команда информационной безопасности Wildberries применяет различные инструменты для защиты пользователей, включая предупреждения о сомнительных ссылках и системы машинного обучения для определения вредоносной активности.

Важную роль играют меры по блокировке фишинговых ресурсов, что позволяет предотвратить мошенничество до контакта с покупателями или продавцами.

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