В Wildberries предупредили россиян о мошенничестве в Telegram от имени маркетплейса

Команда безопасности объединенной компании Wildberries & Russ сообщила о росте мошенничества с фейковыми розыгрышами подарочных сертификатов в Telegram. Количество таких случаев увеличилось на 90% по сравнению с предыдущим месяцем.

Злоумышленники предлагают пользователям перейти по ссылке для получения сертификатов от известных маркетплейсов. Они используют брендинг популярных компаний, чтобы вызвать доверие.

После перехода по ссылке открывается Telegram-бот, который дает инструкции по получению «выигрыша». Часто для этого требуются действия, такие как регистрация на букмекерском сервисе или оплата доступа к аналитике.

Затем бот предлагает выполнять задания для участия в розыгрыше сертификатов, собирая при этом данные пользователей, включая банковские реквизиты. Команда безопасности напомнила, что маркетплейс не проводит такие акции, и участие в них может привести к ущербу.

Руководитель противодействия мошенничеству Ivan Vorobyev отметил, что компания использует технологии искусственного интеллекта для выявления мошеннических действий. Это позволило предотвратить более 2000 попыток обмана клиентов и сэкономить свыше 10 миллионов рублей.

Источник: Известия.