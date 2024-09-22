В Wildberries добавляют раздел «Тренд» для товаров популярных брендов

Wildberries анонсирует новые обновления и планы.

В своем Telegram-канале основательница Wildberries, Татьяна Бакальчук, анонсировала изменения популярной площадки.

Она написала, что скоро на сайте и в мобильном приложении появится раздел «Тренды», в котором будут размещены оригинальные товары популярных брендов.

Помимо этого продавцы получат возможность устанавливать минимальные цены на товары для участия в «автоакциях», что особенно актуально в период активных распродаж.

Также планируется открытие новых складов, при этом Бакальчук не уточнила, в каких именно регионах РФ будут открыты складские помещения.