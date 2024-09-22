Главная » Новости

В Wildberries добавляют раздел «Тренд» для товаров популярных брендов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Wildberries анонсирует новые обновления и планы.

В своем Telegram-канале основательница Wildberries, Татьяна Бакальчук, анонсировала изменения популярной площадки.

Она написала, что скоро на сайте и в мобильном приложении появится раздел «Тренды», в котором будут размещены оригинальные товары популярных брендов.

Помимо этого продавцы получат возможность устанавливать минимальные цены на товары для участия в «автоакциях», что особенно актуально в период активных распродаж.
Также планируется открытие новых складов, при этом Бакальчук не уточнила, в каких именно регионах РФ будут открыты складские помещения.

В Wildberries добавляют раздел «Тренд» для товаров популярных брендов

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.