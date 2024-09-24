В WhatsApp тестируют новую функцию безопасности

В WhatsApp* добавят функцию, которая позволит блокировать спам-сообщения от неизвестных абонентов. О тестировании новой функции сообщил авторитетный портал WABetaInfo.

Журналисты портала написали, что разработчики популярного во всем мире мессенджера придумали новую защиту от спама и фишинговых атак, для этого в разделе «Дополнительно» в «Настройках конфиденциальности», появится возможность активации блокировки сообщений большого объема от незнакомых контактов.

Причем она будет работать автоматически, как только объем сообщений не будет превышать определённый порог, сообщения от незнакомых контактов снова будут приходить на смартфон.

Такой метод должен защитить пользователей от спама и нежелательных сообщений. На данный момент функция доступна некоторым тестировщикам, использующим последнюю версию бета-версии WhatsApp* для iOS. В ближайшие недели она станет доступна для большего числа пользователей.

*** — принадлежит компании Меta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Источник: WABetaInfo