Главная » Новости

В watchOS 27 появились новые жесты, Siri и обновленный список приложений

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

В watchOS 27 появились новые жесты, Siri и обновленный список приложений

Apple выпустила watchOS 27 с рядом изменений для совместимых моделей Apple Watch. Обновление получили не только новые Series 12 и Ultra 4, но и более ранние устройства, поддерживающие систему.

Одним из заметных нововведений стало отдельное приложение Siri, где сохраняются разговоры с ассистентом и синхронизируются между устройствами через iCloud. Также появился новый циферблат Siri, который выводит актуальные данные из Smart Stack.

Компания изменила и меню приложений: вместо привычной сетки по умолчанию теперь показывается динамический список из рекомендованных, часто и недавно использованных программ. Кроме того, к жестам Double Tap и Wrist Flick добавили новый Tap — однократное соединение большого и указательного пальцев.

Приложения Find Devices, Find Items и Find People объединили в единый сервис Find My. Workout Buddy теперь может работать без находящегося рядом iPhone при наличии Wi-Fi или мобильной сети.

В watchOS 27 также улучшили точность измерения дистанции на беговой дорожке, работу Smart Stack и функции отслеживания цикла. На Apple Watch Series 12 и Ultra 4 появилась более точная система подсчета шагов и новая соответствующая функция на циферблате.

При этом Apple удалила приложение Walkie-Talkie, а двойное нажатие Digital Crown теперь используется иначе. Возврат быстрого доступа к переключателю приложений ожидается в одном из следующих обновлений системы.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.