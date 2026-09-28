В watchOS 27 появились новые жесты, Siri и обновленный список приложений

Apple выпустила watchOS 27 с рядом изменений для совместимых моделей Apple Watch. Обновление получили не только новые Series 12 и Ultra 4, но и более ранние устройства, поддерживающие систему.

Одним из заметных нововведений стало отдельное приложение Siri, где сохраняются разговоры с ассистентом и синхронизируются между устройствами через iCloud. Также появился новый циферблат Siri, который выводит актуальные данные из Smart Stack.

Компания изменила и меню приложений: вместо привычной сетки по умолчанию теперь показывается динамический список из рекомендованных, часто и недавно использованных программ. Кроме того, к жестам Double Tap и Wrist Flick добавили новый Tap — однократное соединение большого и указательного пальцев.

Приложения Find Devices, Find Items и Find People объединили в единый сервис Find My. Workout Buddy теперь может работать без находящегося рядом iPhone при наличии Wi-Fi или мобильной сети.

В watchOS 27 также улучшили точность измерения дистанции на беговой дорожке, работу Smart Stack и функции отслеживания цикла. На Apple Watch Series 12 и Ultra 4 появилась более точная система подсчета шагов и новая соответствующая функция на циферблате.

При этом Apple удалила приложение Walkie-Talkie, а двойное нажатие Digital Crown теперь используется иначе. Возврат быстрого доступа к переключателю приложений ожидается в одном из следующих обновлений системы.