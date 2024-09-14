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В ВТБ выявили топ-3 схем мошенничества с удаленным доступом

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ВТБ определил три наиболее распространенные мошеннические схемы, связанные с использованием программ удаленного доступа.

По словам Никиты Чугунова, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ, эти схемы составляют 30-40% всех мошеннических атак.

Основные схемы:

  1. Звонки от имени Госуслуг: Мошенники представляются сотрудниками портала Госуслуги и убеждают жертв установить приложение для обновления персональных данных. Это позволяет им получить доступ к личному кабинету и банковским приложениям.
  2. Звонки от «Мосэнерго»: Злоумышленники утверждают, что для замены счетчиков нужно установить приложение. Они также могут попросить смс-код для подтверждения, что ведет к стандартной схеме обмана.
  3. Лже-покупатели в интернет-сервисах: Мошенники звонят продавцам через WhatsApp, просят включить видео для просмотра товара и отправляют фишинговую ссылку. При нажатии на ссылку экран устройства блокируется, но мошенники получают доступ к смс-коду для входа в банковские приложения.

Рекомендации по защите:

  • Установите антивирусную защиту на смартфон.
  • Используйте определитель номера для проверки входящих вызовов.
  • Проверяйте незнакомые ссылки на безопасность.
  • Совершайте покупки и продажи только через защищенные платформы, избегая сторонних мессенджеров.

В ВТБ Онлайн доступна функция моментальной проверки ссылок, а использование определителя номера поможет распознать мошенников до того, как они смогут вас обмануть.

Источник: ВТБ.

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