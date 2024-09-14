В ВТБ выявили топ-3 схем мошенничества с удаленным доступом

ВТБ определил три наиболее распространенные мошеннические схемы, связанные с использованием программ удаленного доступа.
По словам Никиты Чугунова, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ, эти схемы составляют 30-40% всех мошеннических атак.
Основные схемы:
- Звонки от имени Госуслуг: Мошенники представляются сотрудниками портала Госуслуги и убеждают жертв установить приложение для обновления персональных данных. Это позволяет им получить доступ к личному кабинету и банковским приложениям.
- Звонки от «Мосэнерго»: Злоумышленники утверждают, что для замены счетчиков нужно установить приложение. Они также могут попросить смс-код для подтверждения, что ведет к стандартной схеме обмана.
- Лже-покупатели в интернет-сервисах: Мошенники звонят продавцам через WhatsApp, просят включить видео для просмотра товара и отправляют фишинговую ссылку. При нажатии на ссылку экран устройства блокируется, но мошенники получают доступ к смс-коду для входа в банковские приложения.
Рекомендации по защите:
- Установите антивирусную защиту на смартфон.
- Используйте определитель номера для проверки входящих вызовов.
- Проверяйте незнакомые ссылки на безопасность.
- Совершайте покупки и продажи только через защищенные платформы, избегая сторонних мессенджеров.
В ВТБ Онлайн доступна функция моментальной проверки ссылок, а использование определителя номера поможет распознать мошенников до того, как они смогут вас обмануть.
Источник: ВТБ.