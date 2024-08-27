ВТБ: Мошенники начали обманывать россиян от имени Госархива

Специалисты банка ВТБ фиксируют рост мошеннических схем, в которых преступники выдают себя за сотрудников Госархива. Они убеждают жертв в наличии неполученных писем и просят продиктовать проверочный код из СМС, чтобы получить доступ к цифровым сервисам.

Мошенники начинают разговор, используя название государственной организации, что вызывает меньше подозрений. Они сообщают, что хотят отправить невостребованные письма, но данные об отправителях якобы утеряны. Затем предлагают жертве выбрать удобное отделение МФЦ или Почты России для получения писем и записаться на прием.

После этого на телефон жертвы приходит СМС с проверочным кодом. Мошенники настойчиво просят его озвучить, спешат и стараются создать ощущение срочности. Как только жертва сообщает код, злоумышленники получают доступ к ее аккаунтам, включая Госуслуги и интернет-банк, что может привести к кражам денег или оформлению кредитов.

Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, отмечает, что звонок от Госархива не вызывает опасений, поэтому мошенники выбирают такие методы.

Для защиты рекомендуется использовать определители номеров, которые помогают распознавать мошеннические звонки и спам.

Наиболее эффективная защита — это бдительность. Важно не общаться с подозрительными лицами и фильтровать входящие звонки. Также стоит помнить, что мошенники могут masquerade под знакомых или сотрудников государственных органов.