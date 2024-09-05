В ВОЗ не нашли связи между мобильными телефонами и раком мозга

Исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подтвердило, что длительное использование мобильных телефонов не связано с повышенным риском развития рака мозга.

В ходе анализа данных 63 исследований, охватывающих период с 1994 по 2022 год, не было обнаружено убедительных доказательств связи между радиочастотным излучением, исходящим от мобильных устройств, и различными видами рака, включая рак головного мозга.

Несмотря на рост использования мобильных телефонов, уровень заболеваемости раком мозга остается стабильным, что ставит под сомнение опасения по поводу их излучения. Результаты исследования совпадают с выводами предыдущих работ ВОЗ и других международных организаций.

Хотя исследование дает обнадеживающие результаты для пользователей мобильных телефонов, ВОЗ подчеркивает необходимость дальнейших исследований для окончательного исключения любых рисков, связанных с радиочастотным излучением.

Международное агентство по изучению рака классифицирует излучение от мобильных телефонов как «возможно канцерогенное», что означает, что окончательные выводы еще не сделаны.