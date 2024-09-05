Главная » Новости

В ВОЗ не нашли связи между мобильными телефонами и раком мозга

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подтвердило, что длительное использование мобильных телефонов не связано с повышенным риском развития рака мозга.

В ходе анализа данных 63 исследований, охватывающих период с 1994 по 2022 год, не было обнаружено убедительных доказательств связи между радиочастотным излучением, исходящим от мобильных устройств, и различными видами рака, включая рак головного мозга.

Несмотря на рост использования мобильных телефонов, уровень заболеваемости раком мозга остается стабильным, что ставит под сомнение опасения по поводу их излучения. Результаты исследования совпадают с выводами предыдущих работ ВОЗ и других международных организаций.

Хотя исследование дает обнадеживающие результаты для пользователей мобильных телефонов, ВОЗ подчеркивает необходимость дальнейших исследований для окончательного исключения любых рисков, связанных с радиочастотным излучением.

Международное агентство по изучению рака классифицирует излучение от мобильных телефонов как «возможно канцерогенное», что означает, что окончательные выводы еще не сделаны.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.