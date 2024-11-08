В Воронежской области удвоилось количество звонков от мошенников

В третьем квартале 2024 года в Воронежской области наблюдается значительный рост мошеннических звонков. По данным аналитиков «Лаборатории Касперского», доля жителей региона, получающих такие звонки, увеличилась до 46% — почти в два раза больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 22%. Это означает рост на 24 процентных пункта, что может свидетельствовать о двукратном увеличении мошеннической активности.

Хотя рост числа звонков в Воронежской области пока не достиг уровня общероссийского показателя, в стране в целом доля граждан, столкнувшихся с мошенниками по телефону, в период с июля по сентябрь 2024 года составила 54%. Это на 26 процентных пунктов больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Эксперты связывают увеличение числа мошеннических звонков с использованием нового инструмента для цифровых краж — распространением вредоносных программ, маскирующихся под антивирусы, приложения для поддержки мобильных операторов или медицинских сервисов. Злоумышленники могут звонить под видом сотрудников правоохранительных органов или финансовых учреждений, предлагая установить на смартфон «защитное» приложение или другое программное обеспечение.

Если жертва соглашается, мошенники отправляют ей вредоносный файл в формате APK (для Android-устройств), часто это троянец SpyNote с функцией удаленного доступа. Такой вирус позволяет преступникам получить полный контроль над устройством жертвы, украсть данные от онлайн-банков или провести финансовые операции.

По словам Сергея Голованова, главного эксперта «Лаборатории Касперского», мошенники могут использовать методы социальной инженерии для того, чтобы убедить пользователя установить опасные приложения, передать конфиденциальную информацию или поделиться экраном. Технологии мошенников становятся все более изощренными, и такие атаки остаются в тренде.

Кроме того, компания сообщила, что за девять месяцев 2024 года в России в четыре с половиной раза увеличилось количество атак на владельцев Android-устройств с использованием SpyNote и его модификаций.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, за десять месяцев 2024 года мошенникам удалось похитить у местных жителей сумму в 1,73 миллиарда рублей.