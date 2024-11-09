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В Владимире предупредили о мошенническом приложении «Энерго+»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Владимирский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил о появлении мошеннического приложения под названием «Энерго+», которое распространяется злоумышленниками. Несмотря на обещания бонусов, приложение на самом деле похищает личные данные пользователей.

Компания предупреждает жителей города о том, что не стоит реагировать на сообщения в WhatsApp от якобы сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс», предлагающих установить это приложение. Если такие сообщения были получены, рекомендуется прекратить общение и не переходить по ссылкам.

Если приложение уже установлено, пользователям необходимо немедленно удалить его и выполнить сброс устройства до заводских настроек. После этого следует восстановить данные из резервной копии, хранящейся в облаке, например, в Google.

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