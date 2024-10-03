В VK сообщили о предпочтениях россиян в видеоконтенте

Аналитики VK Видео провели исследование, чтобы выяснить, как россияне разных возрастов выбирают, что смотреть. Результаты показали, что зумеры (молодёжь) предпочитают короткие ролики и часто используют ускоренный просмотр, в то время как старшее поколение склонно смотреть длинные видео и включает их фоном.

В опросе участвовали пользователи из различных поколений: зумеры, миллениалы, поколение Х и старше. Чем старше респонденты, тем длиннее видео они готовы смотреть. Зумеры чаще выбирают ролики до 5 минут, миллениалы (25–34 года) — 20–30 минут, а поколение Х (35–44 года) — до 60 минут. Люди старше 45 лет предпочитают длительный просмотр, причем 37% опрошенных выбирают видео от часа до двух.

Зумеры чаще других используют ускоренный режим просмотра — каждый третий применяет скорость 2x. Миллениалы делают это реже, а представители поколения Х и старше почти не пользуются этой функцией.

Старшее поколение предпочитает фоновый просмотр: почти треть респондентов в возрасте 35–55 лет почти всегда включает видео, занимаясь другими делами. Зумеры и миллениалы меньше отвлекаются на другие занятия и смотрят фоном около половины всего видеоконтента.

Качество видео также имеет значение. Зумеры и миллениалы больше ценят высокое разрешение — треть респондентов предпочитает контент в HD. Однако с возрастом требования снижаются: 38% россиян старше 45 лет готовы смотреть видео в любом разрешении, главное для них — быстрая загрузка.

Смартфоны остаются самым популярным устройством для просмотра видео: 58% зумеров, 35% миллениалов и 31% представителей поколения Х используют именно их. В то же время респонденты старше 45 лет чаще выбирают SMART TV (47%).

Присутствие известных блогеров в видео важно для зумеров (36%), тогда как у старших пользователей влияние медийности автора уменьшается. Люди старше 25 лет чаще обращают внимание на личный интерес к теме, а не на популярность автора.

Опрос проводился среди 1337 респондентов и показал, как разные поколения воспринимают видеоконтент.