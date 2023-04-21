В версию Windows 11 вернут улучшенную панель задач из Windows 10

Пользователи просили компанию Microsoft вернуть привычную панель задач.

С приходом Windows 11 разработчики много чего поменяли в ОС, в том числе были полностью переработаны значки и полностью изменена панель задач.

Как оказалось, не всем пользователям понравилось представленное решение в Windows 11. Их устроило само обновление, но не визуальная составляющая ОС.

По просьбе пользователей Microsoft в Windows 11 встроили функцию, которая вернет группировку приложений на панели задач, как в Windows 10.

Активировать новую функцию можно в настройках ОС, но пока все изменения доступны только участникам раннего тестирования.