В Великобритании планируют запретить соцсети для пользователей младше 16 лет с 2027 года

Правительство Великобритании намерено ввести запрет на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет. Об этом объявил премьер-министр страны Кир Стармер, заявив, что меры должны вступить в силу в 2027 году.

По его словам, инициатива направлена на повышение безопасности детей в интернете и предполагает ограничения доступа к крупным платформам, включая Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. При этом точный перечень сервисов пока не окончательно определён и будет зависеть от их функционала, связанного с социальным взаимодействием.

Сообщается, что под действие ограничений не должны попасть мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal. Также отмечается, что большинство платформ уже предусматривают минимальный возраст регистрации с 13 лет.

Дополнительно планируется ограничить возможность прямых трансляций для несовершеннолетних, а также функции, позволяющие незнакомым пользователям связываться с детьми. Для пользователей младше 17 лет такие настройки будут включаться по умолчанию.

Отдельно обсуждаются требования к чат-ботам и сервисам на базе искусственного интеллекта, включая возрастные ограничения для «романтических» и иных форм эмоционального взаимодействия.

Законодательную инициативу планируется утвердить до конца года, а её практическое внедрение ожидается весной 2027 года.