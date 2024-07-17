Увеличение дня из-за глобального потепления угрожает Интернету

Увеличение дня из-за глобального потепления может привести к проблемам с интернетом.

Даже небольшое изменение продолжительности дня может вызвать нарушения в интернет-трафике, финансовых транзакциях и GPS, которые зависят от точного отслеживания времени.

Продолжительность дня на Земле увеличивается из-за влияния гравитации Луны на океаны и почву. Однако таяние ледников в Гренландии и Антарктике приводит к возвращению воды в океан, что приводит к скоплению большего количества воды ближе к экватору. Это делает Землю более «сплюснутой» и приводит к замедлению ее вращения, что в конечном итоге увеличивает продолжительность дня.

Ученые провели анализ данных, собранных за период с 1900 по 2000 годы, чтобы оценить влияние таяния льда на продолжительность дня. Они выяснили, что замедление вращения планеты варьировалось от 0,3 до 1 миллисекунды за век. Однако начиная с 2000 года, замедление увеличилось до 1,3 миллисекунды за век.

Прогнозы показывают, что к 2100 году замедление вращения Земли может достигнуть 2,6 миллисекунды за век, если уровень выбросов парниковых газов не будет сокращен. Это может иметь серьезные последствия для функционирования интернета и других сервисов, которые зависят от точного отслеживания времени.

Источник: Лента.ру.