В тестовой версии операционной системы Windows 11 появились новые «Галерея» и «Проводник»

В сборке Windows 11 для разработчиков обнаружили новую галерею и новую версию «Проводника».

В сборке Windows 11 (build 25300) появились функции, которые улучшат использование операционной системы. Новая галерея для просмотра фото и видео позволяет совершать поиск по файлам с определенным типом расширения.

Новые функции обнаружил разработчик Albacore, который отметил, что она основана на расширяемом языке разметки XAML за счёт включения нового проводника на основе WASDK.

Пока новая версия «Проводника» и галерея отключены, но их можно активировать через параметры реестра.