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В TENAA появился смартфон-раскладушка Nubia Flip 2

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В базе китайского регулятора TENAA появились данные о ещё не анонсированном смартфоне-раскладушке Nubia Flip 2.

В TENAA появился смартфон-раскладушка Nubia Flip 2

Вместе с характеристиками были опубликованы официальные фотографии, демонстрирующие его дизайн.

Смартфон будет оснащён двойной основной камерой с кольцевой вспышкой и внешним прямоугольным экраном без вырезов. На изображениях видно, что у него скруглённые грани корпуса, боковой сканер отпечатков пальцев и матовая задняя крышка.

В TENAA появился смартфон-раскладушка Nubia Flip 2

Nubia Flip 2 получит 7,2-дюймовый основной гибкий дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 8-й серии и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Разрешение основной камеры составит 50 и 2 Мп, а фронтальной — 32 Мп.

Дата анонса и цена устройства пока не известны, но, вероятно, новинку представят в начале следующего года, учитывая, что презентация первой модели состоялась в феврале 2024 года.

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