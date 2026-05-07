В Telegram появились новые инструменты защиты от ботов и расширенные настройки опросов

В мессенджере Telegram обновили функциональность, направленную на снижение активности ботов в комментариях. Администраторы каналов получили возможность удалять реакции под сообщениями, а также блокировать аккаунты, оставляющие нежелательную активность.

Также были расширены настройки опросов: теперь можно ограничивать участие, например разрешать голосование только подписчикам канала или пользователям из определённых стран.

Дополнительно в обновлении появились кастомные стили для ИИ-редактора сообщений. Пользователи смогут создавать такие стили и делиться ими с другими.

