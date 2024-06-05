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В Telegram-каналах хакеров обнаружили несколько сотен миллионов слитых адресов почты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В хакерских Telegram-каналах была обнаружена база данных, содержащая 361 миллион украденных адресов электронной почты. Об этом сказал основатель ресурса Have I Been Pwned, Трой Хант.

База данных, которую передали неназванные исследователи, включает в себя уникальные адреса электронной почты и связанные с ними учетные данные.

Эта информация была обнаружена в различных Telegram-каналах, которые принадлежат хакерским группировкам. В таких каналах и группах обычно представлены комбинации имен пользователей и паролей.

Хакеры получают эти данные с помощью автоматизированных методов или извлекают их из украденных баз данных.

Исследователи сообщили, что они нашли логины и пароли от скомпрометированных адресов электронной почты в Telegram и создали базу данных размером 122 гигабайта.

Администрация ресурса Have I Been Pwned предоставляет пользователям возможность проверить, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек конфиденциальной информации.

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