В Telegram Beta для Android появился встроенный ИИ-редактор

В новой сборке 12.6 для Android тестируется встроенный ИИ-редактор текста, работающий прямо в поле ввода. Несколько генераций доступны бесплатно, а расширенные лимиты получат пользователи с Premium-подпиской.

Редактор предлагает три режима работы: перевести, стилизовать и исправить текст, а также функцию Emojify для автоматической расстановки эмодзи.

Кроме того, в обновлении обновлён дизайн индикаторов реакций и опросов, а пользователи получили возможность загружать треки в музыкальный плейлист профиля напрямую из памяти смартфона.

