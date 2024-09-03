В Техасском университете A&M изобрели ультралегкие дроны

В Техасском университете A&M создали маленькие циклокоптеры, весом всего 60 и 30 граммов, которые служат демонстрацией новых технологий и инновационных подходов в области беспилотной авиации. Эти устройства имеют несколько уникальных характеристик, которые подчеркивают их легкость и эффективность.

Одной из ключевых особенностей циклокоптеров являются высокопрочные и сверхлегкие конструкции, изготовленные из углеродного волокна. Эти структуры весят всего 10 миллиграммов, что значительно снижает общий вес аппарата и повышает его маневренность.

Важным элементом является легкая микроэлектроника. В частности, для циклокоптеров был разработан автопилот весом всего 1,7 грамма, который включает в себя микропроцессор, акселерометр, гироскоп и модули беспроводной связи. Эта миниатюрная плата помогает улучшить устойчивость и управляемость летательных аппаратов.

Каждый циклоротор этих устройств весит лишь 2,5 грамма и оснащен четырьмя лопастями, каждая из которых весит 0,12 грамма. Лопасти вращаются со скоростью 4000 оборотов в минуту, создавая достаточную тягу для эффективного полета и зависания.

Разработки техасских ученых открывают новые горизонты в области создания легких и высокоэффективных беспилотных летательных аппаратов, которые могут найти применение в различных сферах, от исследований до доставки грузов.