В США запретили ИИ-чатботам имитировать отношения с детьми

В американском штате Нью-Йорк приняли закон, ограничивающий поведение чатботов с искусственным интеллектом при общении с несовершеннолетними. Документ подписала губернатор Кэти Хокул. О новых требованиях к разработчикам ИИ-сервисов 29 октября сообщило агентство Associated Press.

Закон направлен на регулирование так называемых ИИ-компаньонов — программ, способных поддерживать продолжительные беседы, имитировать эмоциональную близость и адаптировать ответы к особенностям общения пользователя.

Согласно документу, при взаимодействии с лицами младше 18 лет чатботам запретят представлять себя реальными людьми, испытывающими человеческие эмоции или состоящими с пользователем в личных отношениях. Ограничения также распространятся на сообщения сексуального характера, поощрение секретности в общении и определённые формы поведения, способные причинить вред несовершеннолетним.

Новые правила должны вступить в силу 1 января 2027 года. Контроль за соблюдением требований возлагается на генерального прокурора штата, который получит право обращаться в суд с требованиями к разработчикам. Возможные последствия нарушений включают денежные взыскания и прекращение работы отдельных сервисов.

Принятие закона происходит на фоне расширения использования генеративного искусственного интеллекта детьми и подростками. Подобные системы применяются не только для поиска информации и выполнения учебных заданий, но и для общения на личные темы.

Сторонники ограничений считают, что имитация эмоциональных отношений может создавать дополнительные риски для несовершеннолетних пользователей. При этом специалисты по регулированию технологий обращают внимание на сложности применения широких формулировок закона.

В частности, контролирующим органам предстоит определить границы между допустимым дружелюбным стилем общения программы и запрещённой имитацией личной привязанности.

Нью-Йорк стал одним из американских штатов, ужесточающих правила работы ИИ-сервисов. В Калифорнии ранее также приняли требования, касающиеся оценки рисков и безопасности чатботов для детей.