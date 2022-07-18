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В США впервые за семь лет предложили повысить стандарт скорости интернета

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Сейчас в США стандартом широкополосной передачи данных через интернет считается 25 Мбит/с.

Такую скорость интернета Федеральная комиссия по связи (FCC) утвердила в 2015 году, но сейчас комиссия предлагается изменить стандарты — до 100 Мбит/с.

Было вынесено предложение в качестве стандарта принять до 100 Мбит/с для скачивания и 20 Мбит/с — для загрузки.

Сейчас действует 25 Мбит/с и 3 Мбит/с соответственно. В дальнейшем FCC планирует еще поднять скорость — 1 Гбит/с для скачивания и 500 Гбит/с для загрузки.

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