В США приняли закон против порномести, но юристы опасаются цензуры

В Соединённых Штатах вступил в силу закон Take It Down Act, направленный на борьбу с распространением интимных изображений без согласия изображённого лица, включая материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Согласно новому законодательству, цифровые платформы обязаны удалить такие материалы в течение 48 часов после получения соответствующего запроса. В случае невыполнения требования на них может быть возложена юридическая ответственность.

Инициатива получила положительную оценку со стороны жертв недобросовестной публикации личных фото и видео. Вместе с тем она вызвала обеспокоенность среди защитников цифровых прав. Представители правозащитной организации Electronic Frontier Foundation (EFF) предупреждают, что отсутствие механизма верификации заявителей может привести к злоупотреблениям. В частности, под угрозой удаления могут оказаться материалы, размещённые по взаимному согласию, если на платформу поступит ложный запрос.

Несмотря на поддержку закона со стороны некоторых площадок, таких как Reddit и Mastodon, пока остаётся неясным, каким образом они намерены проверять подлинность обращений. Дополнительную критику вызывает отсутствие исключений для зашифрованных мессенджеров, что может создать сложности в сфере частной коммуникации.