В США прекратила существование структура DOGE, которую возглавлял Маск

Инициатива президента США Дональда Трампа под названием DOGE (Department of Government Efficiency), созданная для оптимизации федерального правительства и ранее возглавляемая Илоном Маском, завершила работу на восемь месяцев раньше запланированного срока. Об этом сообщают американские СМИ. По словам директора Управления кадровой службы США Скотта Купора, DOGE больше не функционирует как централизованный орган, а её задачи переданы другим ведомствам.

Программа DOGE была представлена администрацией Трампа как инструмент для снижения расходов и сокращения масштабов федерального аппарата. На старте инициативу сопровождали публичные акции, в том числе выступление Илона Маска на конференции в феврале, где он использовал бензопилу как символ намерения бороться с избыточной бюрократией.

В Белом доме подчёркивают, что прекращение работы DOGE не означает отказа от целей по повышению эффективности государственного управления. По информации СМИ, внутренние реформы продолжаются в рамках действующих правительственных структур.