В США обязали производителей смартфонов добавить поддержку слуховых аппаратов

Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новые правила, которые требуют, чтобы все мобильные телефоны, включая смартфоны, были совместимы со слуховыми аппаратами. Это решение поможет миллионам американцев с нарушениями слуха получить доступ к мобильным технологиям.

Согласно данным, к началу 2024 года 97% американцев имеют смартфоны, но люди с потерей слуха часто сталкиваются с ограничениями в выборе телефонов. Новые правила позволят им выбирать устройства наравне с другими пользователями.

Председатель FCC Джессика Розенворсел отметила, что более 48 миллионов американцев имеют проблемы со слухом, что особенно распространено среди пожилых людей и ветеранов. Технологии должны быть доступны каждому.

В 2022 году слуховые аппараты стали доступны без рецепта, что также улучшило ситуацию. На недавнем мероприятии Apple объявила, что наушники AirPods 2 могут использоваться как слуховые аппараты для людей с легкой или умеренной потерей слуха.

После переходного периода, который пока без точной даты окончания, люди с потерей слуха смогут легче выбирать мобильные телефоны. FCC также установила требования к Bluetooth, чтобы улучшить совместимость устройств.

Все новые мобильные телефоны, продаваемые в США, должны соответствовать стандартам регулировки громкости, позволяющим увеличивать громкость без искажений.

Производители теперь обязаны указывать, совместим ли телефон со слуховыми аппаратами и какие функции он поддерживает. Эти изменения являются продолжением плана FCC, начатого в 2016 году, для улучшения доступа к мобильным телефонам для людей с нарушениями слуха.